Это Спарта, но сериал и приквел: Зак Снайдер вернется к «300 спартанцам»Warner Bros. продолжает возвращать на экраны проверенные временем франшизы, убранные до поры до времени под сукно, и нацелилась на «300 спартанцев» по мотивам графического романа Фрэнка Миллера.