Житель Тимирязевского совмещал выгул собаки с распространением наркотиков

Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий в Красностуденческом проезде задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства, Как сообщила пресс-служба УВД по САО, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.