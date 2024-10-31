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Разумовский вестник

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Житель Тимирязевского совмещал выгул собаки с распространением наркотиков

Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий в Красностуденческом проезде задержали 48-летнего местного жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства, Как сообщила пресс-служба УВД по САО, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

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