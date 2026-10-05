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Царьград

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27 720 педагогов Нижегородской области могут выйти на пенсию досрочно

27 720 педагогов Нижегородской области могут выйти на пенсию досрочно

В Нижегородской области 27 720 педагогов имеют право на досрочную пенсию, при этом более 11 тысяч из них продолжают работать, увеличивая размер будущих выплат за счёт роста стажа и пенсионных коэффициентов.

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