«МегаФон» выявил новую мошенническую схему с романтическими знакомствами

Компания «МегаФон» обнаружила новую мошенническую схему, нацеленную на одиноких женщин и мужчин. Согласно сценарию, преступники крадут средства у жертв с последующим вовлечением их в уголовные преступления, сообщили представители оператора.
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