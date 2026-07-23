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Регионы России

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«МегаФон» выявил новую мошенническую схему с романтическими знакомствами

«МегаФон» выявил новую мошенническую схему с романтическими знакомствами

Компания «МегаФон» обнаружила новую мошенническую схему, нацеленную на одиноких женщин и мужчин. Согласно сценарию, преступники крадут средства у жертв с последующим вовлечением их в уголовные преступления, сообщили представители оператора.

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