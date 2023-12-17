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RT Russia

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Путин назвал НАТО задним двором США

Путин назвал НАТО задним двором США

Президент России Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс является задним двором США. «США являются хозяином НАТО, это их задний двор, всё НАТО, или вся организация НАТО», — сообщил он в интервью программе «Москва.

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