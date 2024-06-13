"Игнорировать Россию непросто". Турция получила жесткий сигнал. Падать с двух стульев будет неприятно

Многовекторная политика Турции грозит ей большими проблемами, пишет MG. Прикрываясь санкциями, Анкара не спешит платить за газ и С-400 и помогает Украине, которая целится по газопроводам, идущим в Турцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии