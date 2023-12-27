Через Одессу на Украину доставляют огромное количество западного оружия — СМИ

Также украинские военкомы готовятся к проведению тотальной мобилизации горожан.Новостной телеграм-канал "Черноморская жемчужина" сообщает, что в порты Одесской области прибывает огромное количество большегрузов, которые прикрывают доставляемые товары с помощью тентов.
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