Через Одессу на Украину доставляют огромное количество западного оружия — СМИ

Также украинские военкомы готовятся к проведению тотальной мобилизации горожан.Новостной телеграм-канал "Черноморская жемчужина" сообщает, что в порты Одесской области прибывает огромное количество большегрузов, которые прикрывают доставляемые товары с помощью тентов.