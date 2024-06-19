Раскрыта полная стоимость потребкредита: доходит до 60 %

МОСКВА, 19 июня, ФедералПресс. В ряде крупных банков, таких как «Альфа-банк», «Росбанк», «Московский кредитный банк» (МКБ), «Газпромбанк» и банк «Зенит», верхний предел полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) достигает 57–60 % и выше.
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