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Возможность Украины продавать электроэнергию соседям объяснили

Возможность Украины продавать электроэнергию соседям объяснили

Россия давно не наносила массовых ударов по украинской электроэнергетике, при этом Украина и ранее была способна отправлять электроэнергию на импорт, рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

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