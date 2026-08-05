ФБР не нашло доказательств вмешательства России в выборы в США

Дмитрий Кирсанов/ТАСС Белый дом рассекретил материалы, из которых следует, что в 2017 году ФБР инициировало отдельное расследование, проверявшее предположение о том, что президент США Дональд Трамп, отправляя в отставку директора бюро Джеймса Коми, мог действовать в интересах России.
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