Ученые выяснили, что чайный гриб поднимает настроение! Это "угощение" раньше было очень популярным. Известный многим еще с советских времен чайный гриб оказался полезным не только для пищеварения, но и для эмоционального состояния.
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