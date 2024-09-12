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Лефортово

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Депутат Госдумы Анатолий Выборный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Депутат Госдумы Анатолий Выборный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Единый пункт отбора на военную службу по контракту продолжает работать в Москве. Учреждение, в которое ежедневно поступают добровольцы, желающие отправиться в зону СВО, посетил Депутат Госдумы Анатолий Выборный.

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