Депутат Госдумы Анатолий Выборный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Единый пункт отбора на военную службу по контракту продолжает работать в Москве. Учреждение, в которое ежедневно поступают добровольцы, желающие отправиться в зону СВО, посетил Депутат Госдумы Анатолий Выборный.
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