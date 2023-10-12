Иностранные наёмники покидают Харьковскую область, — источники

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на данные, полученные от собственных источников, сообщил, что иностранные наёмники покидают Харьковскую область «Из Харькова убыло одно из подразделений, в составе которого были иностранные наемники.