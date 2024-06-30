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Царьград

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Атака на Севастополь: Какие цели преследуют США и как оправдывается Киев?

Атака на Севастополь: Какие цели преследуют США и как оправдывается Киев?

Во время атаки 23 июня на Севастополь погибло четыре человека, в том числе двое детей. Десятки пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

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