«Камри», грузовик и каршеринг собрали бордовую пробку перед Троицким мостом. «Дорожный инспектор» публикует в ВК видео с места ДТП.
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«Камри», грузовик и каршеринг собрали бордовую пробку перед Троицким мостом. «Дорожный инспектор» публикует в ВК видео с места ДТП.