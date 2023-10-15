Выставка «Город, который я люблю» открылась в Ногинском доме художника

Выставка Ольги Журиной «Город, который я люблю» открылась в Ногинском доме художника. В экспозиции представлены городские пейзажи Электростали, Ногинска и села Новосергиево, выполненные в технике печатной графики «сухая игла».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии