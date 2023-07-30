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Бойцы ВСУ жалуются американцам на российские мины

Бойцы ВСУ жалуются американцам на российские мины

Главной проблемой Вооруженных сил Украины при контрнаступлении стали мины, которыми усеяна российская линия обороны, написал обозреватель Эндрю Крамер в статье для New York Times.

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Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
Изделие Земледелие устанавливает мины за 15 км, возможно установка одновременно противотанковых и противопехотных мин Кассетным способом! О каких ровных полосах установки жалуется этот придурок???  А ещё есть подобные боеприпасы для РЗСО, там дистанция до 70 км!!!
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