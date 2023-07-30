Главной проблемой Вооруженных сил Украины при контрнаступлении стали мины, которыми усеяна российская линия обороны, написал обозреватель Эндрю Крамер в статье для New York Times.
Бойцы ВСУ жалуются американцам на российские мины
Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
Изделие Земледелие устанавливает мины за 15 км, возможно установка одновременно противотанковых и противопехотных мин Кассетным способом! О каких ровных полосах установки жалуется этот придурок??? А ещё есть подобные боеприпасы для РЗСО, там дистанция до 70 км!!!
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