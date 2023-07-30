Бойцы ВСУ жалуются американцам на российские мины

ЭЩ

Эдуард Щетинин

Изделие Земледелие устанавливает мины за 15 км, возможно установка одновременно противотанковых и противопехотных мин Кассетным способом! О каких ровных полосах установки жалуется этот придурок??? А ещё есть подобные боеприпасы для РЗСО, там дистанция до 70 км!!!