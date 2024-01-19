Сибирский боец уничтожил взвод наемников одной миной и получил медаль Суворова

Куйбышевский боец с позывным «Крик» и его товарищи уничтожили взвод наемников одной миной. Военнослужащий из Куйбышева Новосибирской области с позывным «Крик» получил медаль Суворова за мужество и отвагу.
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