Николай Патрушев проинспектировал ход строительства атомных ледоколов

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев посетил Балтийский завод в Санкт-Петербурге и ознакомился с ходом постройки атомных ледоколов, сообщили в его аппарате в понедельник, 23 сентября.
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