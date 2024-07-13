В Кремле ответили на слова Эрдогана

В ситуации с возможным вступлением Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества существуют противоречия между ее обязательствами как члена НАТО и основополагающими документами ШОС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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