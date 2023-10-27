Politico: Евросоюз с трудом достиг консенсуса по Газе, он будет недолгим

Страны Европейского союза (ЕС) несколько дней не могли сформулировать общую позицию относительно ситуации в секторе Газа, противоречием стало слово "пауза", которое ряд представителей объединения восприняли как призыв к прекращению огня.
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