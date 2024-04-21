Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток» уничтожают бронированные цели противника с использованием высокоточных боеприпасов «Краснополь»

Артиллеристы ведут стрельбу из «Мста-Б», как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки, уничтожают опорные пункты, укрепрайоны и бронетехнику противника, точечно выводят из строя артиллерийские и минометные батареи.