Представлена обновленная Tesla Model 3 Performance

Представлена обновленная Tesla Model 3 PerformanceСедан Tesla Model 3 подвергся рестайлингу еще осенью прошлого года, но тогда многих удивило, что доработки коснулись в первую очередь внешности и салона, а не технической начинки.
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