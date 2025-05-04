Герани и Искандеры разнесли логистику ВСУ под Черниговом и в глубине Украины: Карта специальной военной операции на Украине на 4 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваМинувшая ночь выдалась напряжённой для украинских военных: массированные авиаудары с применением «Гераней» и высокоточных ракет «Искандер» сотрясли несколько ключевых регионов страны.
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