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Герани и Искандеры разнесли логистику ВСУ под Черниговом и в глубине Украины: Карта специальной военной операции на Украине на 4 мая 2025 года и анализ событий в мире

Герани и Искандеры разнесли логистику ВСУ под Черниговом и в глубине Украины: Карта специальной военной операции на Украине на 4 мая 2025 года и анализ событий в мире

Герани и Искандеры разнесли логистику ВСУ под Черниговом и в глубине Украины: Карта специальной военной операции на Украине на 4 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваМинувшая ночь выдалась напряжённой для украинских военных: массированные авиаудары с применением «Гераней» и высокоточных ракет «Искандер» сотрясли несколько ключевых регионов страны.

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