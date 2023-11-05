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15-летний Адам Кадыров назначен на «ответственную должность» в Чечне

15-летний Адам Кадыров назначен на «ответственную должность» в Чечне

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 15-летний Адам Кадыров, получил назначение на «ответственную должность» в совете безопасности республики, по информации спикера регионального парламента Магомеда Даудова.

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