15-летний Адам Кадыров назначен на «ответственную должность» в Чечне

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 15-летний Адам Кадыров, получил назначение на «ответственную должность» в совете безопасности республики, по информации спикера регионального парламента Магомеда Даудова.
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