Вышла новая версия популярного в России кроссовера

Chery не сбавляет обороты и представляет обновлённую версию своего популярного кроссовера Tiggo 7. На этот раз новинка порадует не только стильным дизайном, но и функциональным интерьером, сохранив при этом привлекательную цену, сопоставимую с Lada Niva Legend.
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