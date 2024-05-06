Вышла новая версия популярного в России кроссовера

Chery не сбавляет обороты и представляет обновлённую версию своего популярного кроссовера Tiggo 7. На этот раз новинка порадует не только стильным дизайном, но и функциональным интерьером, сохранив при этом привлекательную цену, сопоставимую с Lada Niva Legend.