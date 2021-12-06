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Зе-власть забыла о трёхмиллиардном долге России, но украинцам не простит ни копейки

Зе-власть забыла о трёхмиллиардном долге России, но украинцам не простит ни копейки

Жителям Украины в 2022 году не удастся ощутить на себе Зе-покращення. Потому что эти «покращення» отменяются.

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