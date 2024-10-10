Байден рассказал о «неамериканском» поступке Трампа

Президент США Джо Байден утверждает, что бывший лидер страны Дональд Трамп поступил так, как не следует американцу, когда во время пандемии он передал России аппараты для тестирования на новый коронавирус.
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