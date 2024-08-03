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Француз Мийо о победе над Аргентиной на Олимпиаде: «За Францию и ее прекрасное разнообразие»

Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024. «За Францию и ее прекрасное разнообразие.

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