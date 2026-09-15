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Пятый канал

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«Их достаточно»: глава Роспотребнадзора рассказала Путину о поступлении вакцин от гриппа

«Их достаточно»: глава Роспотребнадзора рассказала Путину о поступлении вакцин от гриппа

Вакцины от всех штаммов гриппа стабильно поступают в российские регионы в достаточном количестве. Об этом на встрече в Кремле президенту России Владимиру Путину рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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