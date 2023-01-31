«Даллас» хочет выменять суперзвезду и готов отдать любого в составе за исключением Дончича

«Даллас» попробует заполучить вторую суперзвезду перед дедлайном 9 февраля. Как сообщает обозреватель Dallas Morning News Келли Кэплен, «Мэверикс» готовы расстаться с любым игроком в составе за исключением лидера Луки Дончича.
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