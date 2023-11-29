Политнавигатор Перспектива российско-европейских экономических отношений больше не является приоритетом для России.
Даже и не думаем над восстановлением отношений с Европой – Лавров
Комментарии
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Boris Borisov
Как всегда .Слова правительства и действия российского бизнеса диаметрально противоположны !
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Потому что как не крути а Лавров просто,, гений ". Когда были отношения с ЕС он не думал о последствиях разрыва, как кремень. А теперь когда эти клоуны их порушили ради денег, чтобы убить нашу экономику он не думает о вастонавлении этих отношений. Ну тут и не поспоришь на фига нам такие отношения которые они эти клоуны контролируют даже мне не нужны такие отношения. Мне нужны отношения которые я контролирую и они зависят только от меня. Но для Лаврова это непостежимое открытие в дипломатии?
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23 час.
Андрей
А этот бизнес российский или на определенное количество % принадлежит пиздесменам-инвесторам из недружественных стран?
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6 час.
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