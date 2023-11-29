ОТ

Олег Тимофеев

Потому что как не крути а Лавров просто,, гений ". Когда были отношения с ЕС он не думал о последствиях разрыва, как кремень. А теперь когда эти клоуны их порушили ради денег, чтобы убить нашу экономику он не думает о вастонавлении этих отношений. Ну тут и не поспоришь на фига нам такие отношения которые они эти клоуны контролируют даже мне не нужны такие отношения. Мне нужны отношения которые я контролирую и они зависят только от меня. Но для Лаврова это непостежимое открытие в дипломатии?