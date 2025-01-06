Смотреть на тысячелетие вглубь

а ты даже не пишешь а просто изливаешься ядом.

А вам никогда не верили и верить НЕ БУДУТ .... неприятно... да??.

Vladimir Kocherjinsky

Насчет того что буряты и есть чингизиды я тоже уверен. Это они правильно говорят. У монголов вообще об тот нашествии не было былин, сказаний. А у бурятов таких полно. Только имена их героев другие.