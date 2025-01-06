Смотреть на тысячелетие вглубь

Автор: Захар Прилепин …Помню, ездил в Бурятию и Якутию, ещё в 2015 году. Только всё началось на украйнах.
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Комментарии
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игорь petroff
а ты даже не пишешь а просто изливаешься ядом.
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3 час.
Алексей Тан
А вам никогда не верили и верить НЕ БУДУТ .... неприятно... да??.
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3 час.
Vladimir Kocherjinsky
Насчет того что буряты и есть чингизиды я тоже уверен. Это они правильно говорят. У монголов вообще об тот нашествии не было былин, сказаний. А у бурятов таких полно. Только имена их героев другие.
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54 мин.
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