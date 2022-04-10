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Шарль Леклер: «На бумаге «Феррари» была позади «Ред Булл», мы выступили сильнее, чем ожидали»

Шарль Леклер удивлен, что ему удалось так легко нейтрализовать «Ред Булл» в Австралии. Лидер «Феррари» уверенно выиграл Гран-при в Мельбурне и оторвался в чемпионате.

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