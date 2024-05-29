Будущее на дорогах: перспективы широкого использования беспилотных автомобилей в России Ирэн ОрлонскаяК началу 2023 года Россия планирует быть полностью готовой к внедрению беспилотных автомобилей на дороги общего пользования для перевозки людей и грузов без необходимости наличия инженера-оператора в салоне.