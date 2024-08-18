Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его оппонент из Демократической партии Камала Харрис смеется, как сумасшедшая.
Трамп заявил, что Харрис смеется, как сумасшедшая
Комментарии
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АК
Александр Кутуев
Как сумасшедшая?Да нет. Как дебильная! Ну или как лошадь. Которая тоже мозгами не богата.
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15 час.
E
Ed
Лошадок обижаешь, ай не хорошо! Не их, лошадок, беда, что умнее пиндосни.
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12 час.
АК
Александр Кутуев
Ну хорошо. Как рыба. Камбала хренова!
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12 час.
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