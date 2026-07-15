Лишь бы выжить. Европа решила потягаться с Россией в ракетной гонке

Через неделю после саммита НАТО в Анкаре на встрече "коалиции желающих" в понедельник в Париже девять европейских стран, включая Францию, Германию и Великобританию, договорились о создании интегрированной коалиции по защите от баллистических ракет вместе с Украиной.
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