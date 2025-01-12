Двух чиновников в Ивановской области заподозрили в махинациях на 550 млн рублей

Global Look Press/Nikolay Gyngazov Уголовное дело возбудили в отношении главы департамента ЖКХ Ивановской области и бывшего начальника данного департамента из-за махинаций с капремонтом в многоквартирных домах.
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