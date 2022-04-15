Расчёты БРК «Бал» КФл успешно сдали нормативы контрольных стрельб

Перед выполнением упражнения военнослужащие поэтапно отработали каждый элемент комплекса действий при стрельбе: изготовку к бою, смену огневой позиции, неполную разборку-сборку автомата Калашникова АК-74, снаряжение магазина.
Популярные статьи
- Вручены государственные награды военнослужащим ЗВО, проявившим мужество при освобождении н.п. Каменка Харьковской области
- Трое малолетних детей сломали плиты монумента жителям Партизанска, погибшим в годы ВОВ
- Народный фронт организует доставку в Донецкую и Луганскую народные республики семян овощей для передачи фермерам и жителям Донбасса, проживающим в частных домах
Свежие комментарии