Расчёты БРК «Бал» КФл успешно сдали нормативы контрольных стрельб

Расчёты БРК «Бал» КФл успешно сдали нормативы контрольных стрельб

Перед выполнением упражнения военнослужащие поэтапно отработали каждый элемент комплекса действий при стрельбе: изготовку к бою, смену огневой позиции, неполную разборку-сборку автомата Калашникова АК-74, снаряжение магазина.

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