Председатель Следственного комитета дал поручение доложить о ходе расследования уголовных дел по фактам хлопков газовоздушной смеси в доме и салоне мобильной связи в Республике Дагестан

В средствах массовой информации сообщается, что 25 марта в Махачкале в многоквартирном доме и салоне мобильной связи произошли хлопки газа, в результате чего пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
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