Государственник Очень люблю момент в фильме Никиты Михалкова "12", где один из героев, которого играет Михаил Ефремов, обращается с гневной тирадой к другому герою, чью роль исполняет Сергей Гармаш.
Русский - значит трезвый. Губернатор Вологодской области бросил вызов алкогольному лобби
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Автор ничего не забыл. Автор говорит о том, что пора начинать думать и работать в этом направлении.
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6 час.
Виктор Гайдуков
Правильно, заниматься можно много чем полезным, а много проблем потому, что пьют не просыхая. Вот автор и предлагает помочь слабым людям избавиться от проблемы с алкоголем путём устранения соблазнов. Не должны быть алкоточки на каждом шагу и работающие круглосуточно.
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5 час.
Наталия
В нашем районе есть крупный магазин "Перекресток", в котором был отдел продажи алкоголя, занимавший примерно 1/8 часть всей площади. После проведенной в торговом зале перестановки этот отдел, за счет остальных продуктовых отделов, разросся до 1/3 площади. Как следствие, резко снизился ассортимент продуктов питания, из-за тесноты нарушены требования пожарной безопасности, не говоря уж об удобстве покупателей. Зато алкогольное лобби увеличило свою прибыль.
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4 час.
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