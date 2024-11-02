Русский - значит трезвый. Губернатор Вологодской области бросил вызов алкогольному лобби

Виктор Гайдуков Автор ничего не забыл. Автор говорит о том, что пора начинать думать и работать в этом направлении.

Виктор Гайдуков Правильно, заниматься можно много чем полезным, а много проблем потому, что пьют не просыхая. Вот автор и предлагает помочь слабым людям избавиться от проблемы с алкоголем путём устранения соблазнов. Не должны быть алкоточки на каждом шагу и работающие круглосуточно.