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Царьград

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«Ъ»: вынесен приговор офицеру ПВО, по ошибке сбившему вертолет Ми-8 в Крыму

«Ъ»: вынесен приговор офицеру ПВО, по ошибке сбившему вертолет Ми-8 в Крыму

Суд вынес приговор офицеру ПВО Игорю Пашкову, из-за ошибки которого дружественным огнем был сбит военный вертолет Ми-8 над Крымом.

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