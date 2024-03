Gold COMEX Future - Intraday Levels - 14th March 2024 Gold Futures COMEX_DL:GC1! PrashantTaralkar For your Analysis and Study only If Sustain above 2181 then 2185 then 2193 then 2195 then 2198 above this more bullish movement can be expected If Sustain below 2175 then 2171 then 2166 then 2163 then 2161 then 2158 or 2153 then 2145 to 2144 then 2142 to 2140 then 2135 below this more bearish movement can be expected Consider some buffer points in above levels.