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Крымская газета

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За выходные в Крыму произошло почти 70 пожаров

За выходные в Крыму произошло почти 70 пожаров

За выходные в Крыму, согласно оперативным данным, произошло 69 пожаров, из них 5 лесных пожаров, 2 - ликвидировали на площади 0,5 Га и 4 га ещё в субботу, 3 пожара произошло в воскресенье, один самый крупный по площади пожар до сих пор тушат, пишетКрымское информационное агентство, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по РК.

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