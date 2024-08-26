За выходные в Крыму произошло почти 70 пожаров

За выходные в Крыму, согласно оперативным данным, произошло 69 пожаров, из них 5 лесных пожаров, 2 - ликвидировали на площади 0,5 Га и 4 га ещё в субботу, 3 пожара произошло в воскресенье, один самый крупный по площади пожар до сих пор тушат, пишетКрымское информационное агентство, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по РК.