Путин рассказал, почему Россия разворачивается на Восток

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с журналистами и россиянами ответил на вопрос, почему Россия продолжает поставлять газ в Европу и некоторые азиатские страны.
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