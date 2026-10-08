Кнырик: Европейцы не позволят Зеленскому вымогать деньги

Константин Кнырик заявил, что Владимир Зеленский не сможет заставить Европу выделить больше средств для Украины через шантаж.
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