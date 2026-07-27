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Люся Чеботина, Аврора Киба с бойфрендом, Яна Рудковская и Виктория Шелягова посетили закрытие фестиваля Dream Fest в Баку

Люся Чеботина, Аврора Киба с бойфрендом, Яна Рудковская и Виктория Шелягова посетили закрытие фестиваля Dream Fest в Баку

На побережье города-курорта Sea Breeze в Баку завершился ежегодный музыкальный фестиваль Dream Fest. В заключительный день на дорожку, а также на сцену вышли: Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Светлана Бондарчук, Люся Чеботина, Стас Пьеха, Севиль, Виктория и Олег Шеляговы, Стас Михайлов, Гоша Карцев и многие другие.

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