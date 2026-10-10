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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Единая лига ВТБ. МБА сыграет против «Енисея», «Уралмаш» примет «Бетсити Парму»

МБА примет «Енисей», «Уралмаш» встретится с « Бетсити Пармой ». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 2-0, Локомотив-Кубань – 2-0, УНИКС – 3-1, Автодор – 2-1, Зенит – 2-1, Бетсити Парма – 1-1, Динамо-Владивосток – 1-1,  Уралмаш – 1-2, Енисей – 0-2, МБА – 0-2, Самара – 0-3.

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