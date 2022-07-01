Нижегородская правда

140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    "Uralruin в Екатеринбурге": а что, у уральских киржаков не нашлось русского названия объекта? Красивше так, что ли? С...Нижегородская ярм...
  • Павел К
    Вечная память этому парню. И низкий поклон его родителям.Военнослужащий ни...
  • Надежда Никитина
    Боже мой, сколько же еще уродов на свете.Оперативники заде...

Команда из Нижегородской области вошла в число призеров окружного хакатона по искусственному интеллекту

В Екатеринбурге подведены итоги третьего окружного хакатона конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходил на площадке «Екатеринбург-Экспо».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх