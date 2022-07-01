Команда из Нижегородской области вошла в число призеров окружного хакатона по искусственному интеллекту

В Екатеринбурге подведены итоги третьего окружного хакатона конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходил на площадке «Екатеринбург-Экспо».