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Российские морпехи захватили три натовские бронемашины под Курском

Российские морпехи захватили три натовские бронемашины под Курском

Согласно сообщениям Министерства обороны РФ, бойцы 810-й бригады морской пехоты успешно уничтожили вражескую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в Курской области и захватили три боевые машины, включая две бронемашины Stryker производства США и одну бронированную машину Roshel Senator производства Канады.

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